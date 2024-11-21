Инспектор ГИБДД в Москве отказался от взятки в миллион рублей

Житель Москвы попытался дать инспектору ГИБДД взятку в миллион рублей, против него завели уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.

ЧП произошло в столице 20 ноября. Находясь в служебном автомобиле, мужчина предложил полицейскому взятку за отказ от составления административного протокола и фиксации факта хранения наркотиков. Инспектор отказался от взятки, а злоумышленника задержали силовики.

Следователи ведут уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу». В Хорошевский районный суд поступило ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее московский суд приговорил к трем годам и шести месяцам колонии общего режима инспектора ГИБДД, отпустившего подозреваемого в убийстве байкера Кирилла Ковалева за взятку в 30 тысяч рублей.