Инспектор ГИБДД, пропустивший машину с подозреваемым в убийстве байкера, получил срок

Суд дал 3,5 года инспектору ГИБДД за взятку от обвиняемого в убийстве байкера

Фото: РИА «Новости»

Люблинский районный суд Москвы приговорил инспектора ГИБДД, который за взятку отпустил подозреваемого в убийстве байкера Кирилла Ковалева, к трем годам и шести месяцам колонии общего режима. Об этом сообщила столичная пресс-служба судов общей юрисдикции.

Кроме того, его на три года лишили права занимать должности в системе правоохранительных органов.

В апреле инспектор остановил автомобиль, которым управлял мужчина без водительских прав. Тот предложил 30 тысяч рублей в качестве взятки. Сотрудник ГИБДД согласился и указал счет, на который нужно перевести деньги.

Позже выяснилось, что мужчина, которого звали Шахин Аббасов, был главным подозреваемым в деле об убийстве байкера Кирилла Ковалева. Через несколько дней Аббасова задержали и отправили под стражу.

Байкера зарезали 17 апреля возле дома на Краснодарской улице в Москве из-за замечания водителю, припарковавшему автомобиль на тротуаре.

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