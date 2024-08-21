Иностранец в Хабаровском крае вербовал граждан Узбекистана в ряды террористов

ФСБ: под Хабаровском задержали иностранца за содействие терроризму

Фото: РИА «Новости»

В Хабаровском крае иностранец вербовал граждан Узбекистана в ряды террористов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Правоохранители задержали выходца одной из стран Средней Азии.

«Задержанный вовлекал граждан Республики Узбекистан для прохождения обучения и непосредственного участия в деятельности международной террористической организации», — уточнили в ФСБ.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье уголовного кодекса о содействии терроризму. Иностранца арестовали, продолжается расследование.

Накануне в Москве задержали сотрудника научной организации. Его заподозрили в государственной измене и неправомерном воздействии на инфраструктуру. Мужчина устраивал DDoS-атаки на критически важные объекты по заданию украинских спецслужб.

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