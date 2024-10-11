Иностранец на суде в Москве назвал финансирование террористов возвратом долга

Тверской суд Москвы отправил под стражу иностранного гражданина Мирзохида Турапова по делу о финансировании террористической деятельности. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Защита фигуранта настаивает, что на самом деле он не поддерживал терроризм, а лишь возвращал долг, который брал ранее.

По обвинению в финансировании террористической организации Турапову может грозить от восьми до 15 лет лишения свободы. Следствие устанавливает остальных соучастников преступления.

Турапов — ранее не судимый иностранный гражданин, женат и содержит на иждивении троих несовершеннолетних детей. Следствие полагает, что он направил денежные средства на финансирование террористической группировки «Катиба Таухид валь-Джихад»*.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников назвал мигрантов-радикалов благоприятной средой для терроризма.

* Террористическая организация, запрещена в России