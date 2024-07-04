Иноагента Винатье отказались выпускать из СИЗО

Мосгорсуд оставил без изменений меру пресечения признанному иноагентом советнику «Центра Гуманитарного Диалога» (ЦГД, Centre for Humanitarian Dialogue) Лорану Винатье*. Он останется в СИЗО до 5 августа, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Ранее постановление об аресте Винатье* вынес Замоскворецкий районный суд. Защита советника ЦГД подала апелляционную жалобу, но на сегодняшнем заседании в Мосгорсуде ее оставили без удовлетворения.

Винатье* обвиняют по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах.

Ранее стало известно об изъятии имущества француза. Информацию об этом опубликовало РИА «Новости». Источник агентства подчеркнул, что имущество пока не арестовали, а именно изъяли. Других подробностей он не привел.

В среду, 3 июля, СК сообщал, что Винатье* признал вину по делу о незаконном сборе сведений в области военной деятельности России. По данным следствия, он несколько лет игнорировал обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов. Кроме того, он собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности России.

*Включен Минюстом в реестр иноагентов