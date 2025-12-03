Иноагента Акунина заочно приговорили к 15 годам строгого режима

Суд заочно приговорил писателя Григория Чхартишвили* (Бориса Акунина*) к 15 годам строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры .

Кроме того, его оштрафовали на 200 тысяч рублей и на шесть лет лишили права администрировать площадки в интернете.

Акунина* обвинили в злостном уклонении от обязанностей иноагента. Ранее его по этой статье уже дважды за год привлекали к административной ответственности.

Ранее писателя уже приговаривали к 14 годам строгого режима за публичное оправдание терроризма и содействие ему.

В 2023 году Акунин* призывал насильственно свергнуть политический строй в России и склонял к этому других.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.