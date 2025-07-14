Бориса Акунина заочно приговорили к 14 годам лишения свободы

Писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) признали виновным в публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от выполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Суд заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а остального срока — в колонии строгого режима. Также обвиняемому назначили штраф в размере 400 тысяч рублей.

Правоохранители установили, что в период с 17 июля по 13 декабря 2023 года Акунин* при общении по видеосвязи заявлял о необходимости насильственного изменения конституционного строя России и активно склонял собеседников к участию в этом.

В 2024 году писателя объявили в розыск и заочно арестовали.

Ранее стало известно, что гособвинение запрашивало для подсудимого 18 лет лишения свободы. Рассмотрение дела шло во Втором Западном окружном военном суде.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России. Внесен в перечень террористов и экстремистов.