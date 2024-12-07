Информацию о продаже младенцев в приморском роддоме проверит СК

Проверку информации о возможной продаже новорожденных в одном из приморских роддомов проверит Следственный комитет по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Данные о возможных противоправных действиях медперсонала роддома озвучили в программе на федеральном телеканале. В эфире обсуждали историю женщины, которая 12 лет назад родила ребенка, и ей сказали, что новорожденный скончался.

По мнению женщины, сотрудники медучреждения отдали ее дочь в бездетную семью. Также в программе указали, что такие случаи с возможной продажей новорожденных в названном роддоме происходили не раз.

Бастрыкин поручил руководству СУ СК России по Приморскому краю организовать процессуальную проверку по изложенным в сюжете доводам.

В Оренбурге накануне задержали мужчину, подозреваемого в попытке продажи полуторагодовалого ребенка. Молодой отец оценил сына в 1,5 миллиона рублей.