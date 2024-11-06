Информатору Госдепа США Роберту Шонову вынесли приговор

Приморский краевой суд признал виновным бывшего сотрудника Генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова. Его приговорили к тюремному сроку на четыре года и 10 месяцев, сообщила пресс-служба суда.

Шонова обвинили по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством», также ему выписали штраф в размере одного миллиона рублей и ограничили свободу на один год и четыре месяца.

Шонов работал информатором Госдепа США, а после начала СВО возобновил контакт с американцами и стал тайным осведомителем политического отдела посольства США в Москве.

Мужчина выполнял задания кураторов и собирал сведения о спецоперации, мобилизации и проблемах в России. Информатор также занимался отбором лояльных Америке журналистов и экспертов, готовых к сотрудничеству с Госдепом.

Шонова задержали в марте 2023 года в аэропорту Владивостока. Кураторы отказались оказывать ему помощь.