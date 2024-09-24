Имущество завода КЭМЗ арестовали по делу «Газпром Арены»

РИА «Новости»: суд арестовал имущество завода КЭМЗ по делу о хищении средств

Суд наложил арест на доли и имущество завода ООО «Курский электромеханический завод» (КЭМЗ) по делу о хищении денежных средств при строительстве футбольного стадиона «Газпром Арена». Уголовное дело возбудили в 2016 году, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официальные судебные документы.

Суд арестовал 50% долей в уставном капитале предприятия, а также принадлежащее ему имущество — земельный участок и два нежилых здания. Площадь арестованного земельного участка составляет 20 тысяч квадратных метров.

Эта мера призвана обеспечить возможность имущественных взысканий в рамках исполнения приговора по делу.

В начале сентября Замоскворецкий суд приговорил к 12 годам колонии экс-главу Транснационального банка Сергея Кононова за хищение средств организации. Его признали виновным по нескольким эпизодам статьи «Мошенничество».