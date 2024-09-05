Экс-главу Транснационального банка приговорили к 12 годам колонии за хищение

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 12 годам колонии бывшего главу Транснационального банка Сергея Кононова за хищение средств организации. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов.

Суд признал его виновным по нескольким эпизодам статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Банкира признали виновным в хищении средств, в том числе со счета хоккеиста Александра Радулова. Суд обязал банкира выплатить спортсмену долг, договорные проценты и проценты за пользование чужими денежными средствами.

На момент отзыва лицензии у банка в 2015 году на счете у спортсмена было около 20 миллионов долларов. Нападающий клуба НХЛ «Даллас Старз» с 2012 года переводил в банк свою заработную плату. Кононов пообещал хоккеисту, что предупредит его, если у банка начнутся проблемы, но не сделал этого.