Имущество вице-губернатора Краснодарского края Коробки перешло государству

Арестованное судом имущество находящегося под стражей заместителя губернатора Краснодарского края Андрея Коробки, а также его семьи и аффилированных с ним лиц перешло в доход государства. Как сообщила объединенная пресс-служба судов региона, речь идет об активах стоимостью более 10 миллиардов рублей.

Иск об изъятии имущества в Ленинский районный суд Краснодара подала Генеральная прокуратура.

В ходе заседания председатель суда счел доказанными представленные чиновником факты нарушения антикоррупционного законодательства. Коробке вменили незаконную аренду, сокрытие активов, вывод земель из сельскохозяйственного оборота, нецелевое финансирование, а также использование земельных участков в личных целях.

В доход России перешли 135 земельных участков, 114 жилых и нежилых помещений, активы 12 коммерческих организаций, права аренды на плодородные земли площадью более 12,5 тысячи гектаров.

Также суд снял Коробку с должности вице-губернатора и прекратил полномочия занимавших посты депутатов в советах Первореченского сельского поселения и Динского района Григория Коробки, Юрия Ильченко и Ярослава Пелихова.

В доход государства перешли и все денежные средства ответчиков, включая средства на банковских счетах, доли в уставных капиталах, ценные бумаги, криптовалюту, предметы роскоши и другие ценности.

Сегодня же Ленинский районный суд Краснодара отправил бывшего вице-губернатора региона Андрея Коробку под арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, экс-чиновник получил взятку в 15 миллионов рублей от застройщика, пообещав ему передать промышленный участок для строительства жилых домов. После получения денег Коробка свои обязательства не выполнил.