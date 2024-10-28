Имел 2 квартиры и ездил на Kia. Пойманный на взятке Оглоблин вел скромный образ жизни

Генерал-майор Александр Оглоблин, подозреваемый в многомиллионной взятке, вел довольно скромный образ жизни. Никакого шикарного личного автопарка у него, например, не было, как и множества объектов недвижимости, сообщил Shot .

Зарплата генерала составляла около 160 тысяч рублей в месяц, уточнил источник Telegram-канала. Ездил Оглоблин на простом кроссовере Kia Sportage. Причем оформлена иномарка была на жену.

Что касается жилья, то в последний раз он декларировал две квартиры в столице. Одна расположена в панельке в Бутырском районе (стоимость около 19 миллионов). Вторая находится в Западном Дегунино, ее цена составляет около 20 миллионов.

В 2020 году доход Оглоблина официально составлял 1,9 миллиона в год, его супруги — порядка 700 тысяч.

Собеседник Shot отметил, что генерал уже бывал в местах лишения свободы. В 2022 году его приговорили к 4,5 года ИК общего режима за хищение 1,6 миллиарда рублей, выделенных для госконтрактов на закупку цифрового телекоммуникационного оборудования для ВС РФ.

Этим летом Оглоблина освободили после того, как он дал показания по делу генерала Шамарина. Позже его снова задержали за взятку в 10 миллионов. Сейчас он находится под арестом.