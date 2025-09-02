Игорю Стрелкову стало хуже в кировской колонии

Экс-министру обороны Донецкой Народной Республики Игорю Стрелкову (Гиркину) стало хуже в исправительной колонии № 5 Кирово-Чепецка Кировской области, где он отбывает срок. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

«Стрелков-Гиркин пытается держаться, однако состояние с каждым днем ухудшается», — отметили авторы публикации.

Ранее у Стрелкова участились приступы стенокардии из-за ишемической болезни сердца. Появилась сильная одышка и начала отниматься рука.

Московский городской суд приговорил Игоря Стрелкова к четырем годам колонии за призывы к терроризму. После вступления приговора в силу его отправили в колонию в Кирово-Чепецке. Представляющие интересы бывшего министра обороны ДНР адвокаты не добились пересмотра приговора своему подзащитному по делу о публичных призывах к экстремизму.

В ИК условия содержания Стрелкова ужесточили, так как признали его склонным к побегу. Суд отказался освободить Стрелкова по УДО.