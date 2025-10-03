Ибрагима Сулейманова доставили в суд

В суд доставили задержанного 2 октября миллиардера Ибрагима Сулейманова. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

«Через несколько минут начнется заседание», — добавил он.

Немногим ранее в Басманный суд поступили материалы дела предпринимателя.

Один из фигурантов дела Сулейманова, подозреваемого в убийстве прошлых лет, умер после задержания из-за сердечного приступа, сообщили ТАСС правоохранители.

«После задержания он скончался. Причина — сердечный приступ», — отметил собеседник агентства.

Как и Сулейманова, умершего фигуранта поймали по подозрению в расправе.

Предположительно, миллиардера задержали по делу об убийстве экс-главы Федеральной службы финансового оздоровления Георгия Таля.