Художника-постановщика сериала «Ликвидация» арестовали в Москве

Мосгорсуд оставил в силе решение Мещанского суда Москвы об аресте художника-постановщика сериала «Ликвидация» Александра Кондратова, обвиняемого по делу о государственной измене. Об этом сообщил ТАСС .

Апелляционная инстанция проверила законность решения о заключении его под стражу и не стала его отменять.

До возбуждения уголовного дела Кондратов несколько раз попадал под административный арест. В начале мая его задержали за мелкое хулиганство, после чего суд назначил ему 15 суток ареста.

В материалах по административному делу указано, что 52-летний Кондратов признал свою вину и раскаялся. Впоследствии суды неоднократно принимали решения о его административном аресте по другим делам.

Ранее Верховный суд подтвердил приговор инженеру-энергетику из Ростова-на-Дону Александра Емельянова по обвинению в госизмене.