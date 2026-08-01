Хранившего мумии умерших девочек нижегородца оставили в психиатрической клинике

Проходящий принудительное психиатрическое лечение с 2012 года за изготовление кукол из тел умерших детей нижегородец Анатолий Москвин останется в клинике еще на полгода. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда Нижнего Новгорода.

Москвину продлили срок оказания психиатрической помощи в стационаре на шесть месяцев, то есть до января 2027 года.

Нижегородца задержали осенью 2011-го в рамках расследования дела по осквернению могил девочек на кладбищах. Всего следователи нашли в квартире и гараже Москвина 26 мумий, изготовленных из останков.

Задержанный объяснил, что всегда хотел иметь дочь, поэтому пошел на радикальный шаг и стал изготавливать кукол из трупов, которые стали для него родными. По словам Москвина, он постоянно разговаривал с ними и устраивал праздники.

Экспертиза признала мужчину невменяемым, и рассматривавший дело о надругательстве над телами умерших суд приговорил обвиняемого к принудительному лечению в психиатрической клинике.

В 2018 году врачи подали ходатайство об освобождении Москвина из-за ремиссии, но она оказалась краткосрочной. Кукольника оставили в больнице.

В начале января полиция американского штата Филадельфия задержала 34-летнего Джонатана Герлаха, раскопавшего более 30 могил и подземных склепов на кладбище Маунт-Мориа. Правоохранители задержали гробокопателя после его очередного похода на погост. В сумке у него нашли мумифицированные останки детей, три черепа и кости.