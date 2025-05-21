Хозяйка загрызших 9-летнюю девочку собак в Ставрополе получила наказание

Суд в Ставрополе приговорил к 1,5 года хозяйку собак, которые загрызли девочку

В Ставрополе владелица собак, которые в феврале загрызли девятилетнюю девочку, признала вину. Суд приговорил ее к полутора годам ограничения свободы, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности рассматривали в особом порядке, потому что 67-летняя женщина согласилась с обвинением.

Она содержала девять агрессивных собак без намордников и привязи на неогороженном участке, поэтому они свободно выходили на дорогу. Жалобы соседей пенсионерка игнорировала. Животные 23 февраля напали на девятилетнюю девочку.

«В три часа дня или около трех я вышла во двор. Не поняла, в чем дело, подумала, просто укусили. Конечно, очень сильно испугалась и пошла в конец огорода. Смотрю, группа МЧС. Туда, где народ был, не пошла, остановилась и стояла здесь», — рассказала владелица псов.

Школьница умерла на месте от множественных ран. Суд приговорил владелицу собак к одному году и шести месяцам ограничения свободы.

Такое же наказание получил владелец хаски, которые обезобразили мальчику в Сочи лицо. Мужчина оставил собак на участке без еды и воды.