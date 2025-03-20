Жители Курской области, которые проходят лечение в областной больнице, рассказали, как пострадали от действий ВСУ против мирных граждан. Видео беседы следователя с одним из пострадавших появилось в распоряжении 360.ru.

Сотрудники следствия взяли показания у жителей Курской области, которые получили ранения во время атак ВСУ и сейчас проходят лечение в районной больнице. Один из них работал волонтером и привозил гуманитарную помощь для местных жителей. Он рассказал, что, как обычно, привез продукты для россиян, которые живут в Судже. Мужчина припарковал машину на улице 8 Марта перед разбитым мостом, и отправился раздавать пожилым людям необходимые вещи.

«Обычно мы помогает таскать бабушкам и дедушкам вещи, они там и так еле-еле ходят. Были на мосту. Смотрим, а там дрон. Звук был такой сильный. Он попал мне под ноги, меня выкинуло. А я знаю, что, обычно, когда один бьет, второй летит добивать. Я хотел встать и побежать, но ноги не работали», — поделился с правоохранителями пострадавший.

Мужчину подняли другие волонтеры, которые работали в тот день вместе с ним. Сначала ему сделали перевязку и оказали необходимую медицинскую помощь на месте. После этого мужчину доставили в больницу, где 19 марта провели операцию.

По данным пресс-службы СК России, накануне украинские боевики с помощью беспилотника сбросили на село Мокрушино Беловского района Курской области взрывной устройство. В результате преступления ранения получили два человека.