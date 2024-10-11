«Хотел спокойствия». Айтишник зарубил жену в коттедже под Москвой

IT-инженер из Москвы Виталий убил супругу топором во время ссоры. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot .

По информации источника канала, произошло это в одном из загородных коттеджей 6 октября. Мужчина отдыхал вместе с женой, в какой-то момент пара поссорилась.

Мужчине хотелось «спокойствия и уединения», поэтому ему крайне не понравилось, что супруга ругалась. Чтобы прекратить конфликт, он решил ударить ее топором. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Преступник попытался скрыть следы убийства, спрятал тело в лесу во Владимирской области и сообщил о пропаже супруги. Правоохранители объявили женщину в розыск, а спустя несколько дней выяснили, как на самом деле было дело, и задержали 46-летнего мужчину.

Против айтишника завели дело по статье «Убийство». Подозреваемый занимался развитием и внедрением IDM-систем. У супружеской пары было двое сыновей, 20 и 15 лет.

Ранее стало известно об убийстве двух малолетних сестер в Тольятти. Предположительно, с девочками расправилась их 13-летняя сестра.