«Хочет убить соседей». В Архангельске агрессивная жительница терроризирует жильцов

В Архангельске жильцы одного из домов жалуются на свою соседку. По их словам, женщина ведет себя агрессивно и представляет реальную угрозу. Об этом 360.ru рассказала одна из соседок женщины.

По ее словам, агрессорша ходит по подъезду с ножом, ломает двери, бьет палкой по окнам с балкона и орет по ночам. В соцсетях она пишет, что хочет убить соседей и обвиняет их семью в наркоторговле.

«Пишет на своей стене во „ВКонтакте“, что хочет убить соседей из соседней квартиры — то есть нас, что папа у меня наркоман, пьяница и наркоторговец», — рассказала женщина.

Собеседница 360.ru призналась, что сейчас беременна двойней, поэтому особенно боится своей соседки. Несколько дней назад она пыталась вызвать полицию — звонила дважды, потом лично ездила в отделение. Ей посоветовали ждать наряд и «попробовать тихонечко пробраться в квартиру» мимо буйной жительницы.

На следующий день полиция наконец приехала, но агрессивная соседка просто не открыла дверь. То же самое повторилось на следующий день с нарядом и скорой помощью — женщина заперлась в квартире и никуда не выходила.

Ранее уфимский пенсионер превратил свою квартиру в настоящую свалку, и теперь ему приходится пробираться в свое похожее на помойку жилье через окно. Пожилой мужчина тащит в дом отходы со всех мусорных баков, его квартира забита мусором до отказа.