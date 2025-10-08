Хитрую схему хищения бытового газа пресекли в Москве

Сотрудники полиции при поддержке ФСБ задержали двоих жителей Москвы за хищение бытового газа. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк .

По данным следствия, глава одного из товариществ собственников недвижимости и его заместитель незаконно врезали трубу в газопровод, а затем интегрировали в получившуюся сеть в обход счетчиков более 100 домовладений.

Возбуждено уголовное дело о групповой краже в особо крупном размере. Обоим фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.

В мае директора управляющей компании в Южно-Сахалинске заподозрили в хищении более трех миллионов рублей у жителей многоквартирного дома, которые думали, что собирают деньги, чтобы перевести отопление в доме на газ.