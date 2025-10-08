Хитрую схему хищения бытового газа пресекли в Москве
Сотрудники полиции при поддержке ФСБ задержали двоих жителей Москвы за хищение бытового газа. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По данным следствия, глава одного из товариществ собственников недвижимости и его заместитель незаконно врезали трубу в газопровод, а затем интегрировали в получившуюся сеть в обход счетчиков более 100 домовладений.
Возбуждено уголовное дело о групповой краже в особо крупном размере. Обоим фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.
В мае директора управляющей компании в Южно-Сахалинске заподозрили в хищении более трех миллионов рублей у жителей многоквартирного дома, которые думали, что собирают деньги, чтобы перевести отопление в доме на газ.