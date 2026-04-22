Хищение более трех миллионов рублей пресекли в Адыгее

Полицейские в Майкопе предотвратили хищение 3,3 миллиона рублей у местной жительницы с помощью засады на посыльную мошенников. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

С женщиной связались аферисты и сообщили о якобы попытке перевести ее сбережения на финансирование терроризма. Они предложили передать деньги курьеру и отправить их на безопасный счет. Женщина заподозрила неладное и обратилась за помощью к полиции.

Силовики подготовили муляж наличных денег и организовали засаду. На месте встречи они задержали посыльную, которой оказалась 43-летняя жительница Сочи. На допросе она призналась, что работала за вознаграждение в качестве посредника.

Против подозреваемой завели дело по статье «Мошенничество». Суд отправил ее под стражу, расследование продолжается.

