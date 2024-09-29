Хакеры украли почти 4,5 тысячи подарочных сертификатов «Детского мира»

Следственный комитет России начал расследовать уголовное дело о краже порядка 4,5 тысячи подарочных сертификатов «Детского мира». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на процессуальные материалы.

Следствие выяснило, что злоумышленники подключались к сайту «Детского мира» и с помощью компьютерных программ нейтрализовали систему защиты.

После этого они подобрали значения в виде ПИН-кода и номера к хранящимся в электронном виде предоплаченным 4459 электронным подарочным картам и сертификатам ПАО «Детский мир». Таким образом злоумышленники получили доступ к чужим предоплаченным карточкам.

Правоохранители ведут дело по статьям «Использование вредоносных компьютерных программ» и «Мошенничество в сфере компьютерной информации».

Ранее эксперт по кибербезопасности Клименко поддержал идею создания реестра белых хакеров в России.