Эксперт по кибербезопасности Клименко поддержал идею создания реестра белых хакеров

Он отметил, что любое программное обеспечение разрабатывается в рамках определенного регламента, известного как Уголовный кодекс. По его словам, любое вмешательство в код рассматривается как преступление. Поэтому, если кто-то обнаруживает уязвимости или неисправности в программном обеспечении, веб-сайтах или банковских системах, даже если его намерения благие, он может быть привлечен к уголовной ответственности.

Что же касается белых хакеров, то это обычные программисты, которые работают в компаниях и могут получить доступ к базам данных различных организаций. Вполне возможно, что такой специалист сообщит о проблеме, например: «У вас есть ошибка, не обновлена операционная система». В таком случае компания имеет право подать на него в суд и предъявить уголовные обвинения.

Поэтому необходима декриминализация этой статьи, если действие было совершено с согласия организации, но для этого нужна юридическая поддержка. Никто не предполагал, что подобная ситуация может возникнуть. Название «белые хакеры» происходит от того, что они ищут уязвимости без разрешения и не разглашают информацию, а напрямую уведомляют разработчиков о найденных проблемах.