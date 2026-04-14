Хакеры начали взламывать умные часы для доступа к персональным данным

Умные часы могут послужить «отмычкой» для злоумышленников: хакеры взламываю привязанные к устройству аккаунты и получают доступ к персональным данным. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель Kaspersky GReAT Дмитрий Галов.

«Технически взлом умных часов возможен, однако на практике злоумышленники чаще нацелены не на само устройство, а на связанные с ним сервисы. <…> Также злоумышленники могут искать пользователей с некорректно настроенными параметрами приватности, которые открыто делятся своей геолокацией и другой конфиденциальной информацией», — отметил эксперт.

С умными часами зачастую связаны приложения для фитнеса, а они имеют доступ к большому объему данных о человеке: пульс, дистанция, перепад высот, геолокация. Информацию о местонахождении могут использовать для слежки, а данные о здоровье — в схемах социальной инженерии или для шантажа, предупредил Галов.

