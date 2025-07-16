Грузчика в Севастополе задержали за половые преступления против девушек

Сотрудники правоохранительных органов в Крыму задержали ранее судимого 44-летнего жителя Севастополя по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера против двух местных жительниц. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК России.

Утром 10 июля и ночью 11 июля на проспекте Октябрьской Революции неизвестный напал на двух женщин в возрасте 21 и 30 лет. Подозреваемый неофициально работал грузчиком в магазине, он уже отбывал наказание за совершение половых преступлений.

Следствие готовится предъявить мужчине обвинение и устанавливает других потерпевших от его действий. СК назначил необходимые судебные экспертизы. Свою вину в совершенных преступлениях мужчина признал.

Официальный представитель МВД Ирина Волк отметила действия полицейских, которые в кратчайшие сроки установили личность нападавшего и задержали его.

Ранее уралец изнасиловал и избил собутыльницу в Московской области.