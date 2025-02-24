Группу спровоцировавших гибель подростка аферистов задержали в Барнауле

В Барнауле сотрудники правоохранительных органов задержали аферистов, действия которых привели к гибели подростка. Об этом в Telegram-канале сообщила представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, в начале февраля стало известно о падении 17-летнего учащегося колледжа из окна одного из домов на проспекте Культуры. Силовики установили, что незадолго до гибели подросток общался с мошенниками, убедившими его перечислить на якобы безопасный счет около полумиллиона рублей.

Под напором аферистов несовершеннолетний взял денежные средства 68-летнего отца и перевел их по указанным реквизитам, после чего покончил с собой.

Следователи по факту ЧП завели уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Доведение до самоубийства». Полицейские в Барнауле задержали подозреваемых, входящих в состав организованной группы, которая специализировалась на обмане россиян.

По оперативной информации, координатором действий злоумышленников был ранее неоднократно судимый 20-летний житель Барнаула. Он занимался подбором лиц, на которых оформлял банковские и сим-карты за денежное вознаграждение. Затем передавал реквизиты кураторам для последующего перевода по ним денежных средств пострадавших.

«Он же обналичивал поступившие средства и через криптообменник переводил их на счета „работодателей“. Двое других задержанных выступали в роли „дропов“ — на их имена оформляли карты. В ходе обыска в квартирах силовики изъяли десятки банковских карт и мобильных телефонов с перепиской изобличающего характера», — отметила Волк.

Ранее стало известно, что мошенники начали искать себе жертв на форумах по защите от мошенников.