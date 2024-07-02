Группировка в Приморье перепродавала изъятое по закону имущество

СК возбудил уголовное дело о махинациях с госимуществом в Приморье

На Дальнем Востоке 10 человек заподозрили в создании преступного сообщества для продажи списанного госимущества. Среди фигурантов оказались бизнесмен и бывший глава территориального управления Росимущества, сообщил Следком Приморья .

Уголовное дело об организации группировки возбудили в отношении Евгения Ковальчука, который занимался хранением обращенного в собственность государства имущества. По версии следствия, вместе с подельниками он шесть раз с июля 2021 года по март 2023 года перепродал подлежащие уничтожению товары.

Пресс-служба СК перечислила еще девять человек, ставших фигурантами уголовного дела. Среди них — бывший руководитель территориального управления Росимущества Денис Горовчук.

Следователи выяснили, что преступное сообщество состояло из двух подразделений — первое вело учет имущества, а второе снимало фиктивные видеоотчеты о его уничтожении и подбирало товары для продажи. Участникам группировки в зависимости от роли вменили мошенничество, должностные преступления, продажу товаров без маркировки, сбыт имущества, добытого преступным путем, и организацию преступного сообщества.

Подозреваемую в другом мошенничестве экстрадировали из Бразилии в Россию. Женщину заподозрили в махинациях на 67 миллионов рублей.