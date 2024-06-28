Бразилия выдала РФ обвиняемую в мошенничестве россиянку

МВД: подозреваемую в мошенничестве россиянку Лебедеву экстрадировали из Бразилии

Фото: Freepik

Из Бразилии экстрадировали россиянку Веронику Лебедеву, обвиняемую в мошенничестве. Об этом заявила представитель МВД РФ Ирина Волк, ее слова передало РИА «Новости».

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Федеративной Республики Бразилии экстрадирована Вероника Лебедева», — сообщила она.

По словам Волк, в РФ Лебедеву обвинили в мошенничестве в области строительства более чем на 67 миллионов рублей.

Ранее Камбоджа выдала российским полицейским россиянина Сергея Волкова. Его обвинили в хищении при реставрации на Соловках. По информации следователей, с 2011 по 2016 год подозреваемый вместе с сообщниками украл бюджетные средства, выделенные Минкультуры России. Сумма ущерба составила более 19 миллионов рублей.

«Плодитесь и размножайтесь». Кто такие чайлдфри и нужно ли запретить их идеологию

Фиктивная прописка. Как бороться с лжесеверянами

Миллиард рублей выделили на ремонт сетей водоснабжения в Можайском округе за год

Южноамериканские страсти. Боливию хотят захватить ради металла будущего

Новая птица-говорун. Кто такой Марк Рютте и способен ли он изменить НАТО

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте