Группа мошенниц из Новосибирска получила выплаты на 600 несуществующих детей

Группу лжематерей задержали в Новосибирске за получение пособий на 600 детей

Пособия и социальные выплаты на 600 несуществующих детей оформили восемь жительниц Новосибирска в 24 регионах России. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк .

Подделкой документов и подачей необходимых сведений в центры государственных услуг занимался житель Московского региона, который объяснял, что дети появились на свет в домашних родах.

После получения свидетельств о рождении лжематери обращались в государственные органы для оформления пособий и других социальных выплат. Общая сумма, которую они получили, превысила 237 миллионов рублей.

В ходе расследования криминалисты также установили, что в схеме использовали поддельные российские паспорта. Против группировки завели 89 уголовных дел, которые объединили в одно производство. Все материалы передали для рассмотрения в Центральный районный суд Новосибирска.

В начале декабря Промышленный районный суд Самары оштрафовал местную жительницу за махинацию с выплатами по социальному контракту.

Заявительница обратилась в муниципальные службы с заявлением о готовности оказывать услуги клининга. На эти цели ей выдали 205 тысяч рублей, которые она потратила на себя, не открыв никакого дела.

Суд потребовал от обвиняемой возместить весь ущерб и дополнительно выплатить штраф в 130 тысяч рублей.