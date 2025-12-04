Жительницу Самары осудили за мошенничество с социальными выплатами

Промышленный районный суд Самары вынес приговор местной жительнице, обвиняемой в мошенничестве при получении социальных выплат. Об этом сообщил сайт volga.news со ссылкой на региональную прокуратуру.

Женщина обратилась в Комплексный центр социального обслуживания населения Самарской области за выплатами по социальному контракту. В заявках она указала, что планирует оказывать клининговые услуги в качестве индивидуального предпринимателя. На основании этого ей было выдано 205 тысяч рублей. Однако полученные средства были потрачены на личные нужды, а обещанного бизнеса так и не появилось.

Суд приговорил женщину к штрафу в размере 130 тысяч рублей и взыскал с нее сумму ущерба — 205 тысяч рублей.