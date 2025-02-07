Группа кировчан ограбила супермаркет и чуть не устроила поножовщину

Житель Кирова своровал продукты из супермаркета — спрятал украденное в рюкзак и куртку, после чего пошел к выходу. Когда на кассе его остановила продавщица, он напал на нее и бросился бежать. Об этом сообщил источник 360.ru.

Молодой человек действовал не один — его прикрывала группа из троих подельников. Когда продавцы и два работавших в магазине электрика бросились в погоню за вором, друзья похитителя пришли к нему на помощь.

Они достали ножи и приготовились драться. Когда подельники вора увидели, что на них не рискуют нападать, они сбежали. Видеозапись со случившимся появилась в распоряжении 360.ru.

Ранее полиция поймала в Петербурге вора, который действовал необычным образом: он проникал в квартиры через проломы в полу.

Преступник наворовал ценных вещей на более чем 1,5 миллиона рублей. Установить личность грабителя удалось по оставленным на местах преступлений отпечаткам обуви. Украденное он сбывал в комиссионных магазинах.