Грабители напали на российскую бегунью в ЮАР

Грабители напали с ножом на российскую бегунью в ЮАР

Вооруженные ножом злоумышленники попытались ограбить российскую легкоатлетку Антонину Юшину после ультрамарафона в ЮАР. Об этом спортсменка рассказала в своем Instagram*.

Она сообщила, что во время соревнований получила травму — на первом километре другой участник случайно ударил ее в область ахилла. После 20 километров россиянка сошла с дистанции и, хромая, направилась к отелю.

«Возле стадиона ко мне подошли два чернокожих мужика и начали говорить что-то типа: „Отдавай нам медаль, кроссовки и вроде часы“», — отметила Юшина.

По ее словам, один из нападавших достал нож и начал им махать. Легкоатлетка уже хотела снять кроссовки, но грабителей спугнули правоохранители.

«Я была грустная и злая, ситуацию не сразу оценила, но стало страшно. Стояла, тупила. Затем только хотела начать снимать кроссовки, ибо лучше раздеться, чем остаться с перышком в животе, как позади меня начала сигналить полицейская машина», — объяснила Юшина.

Ранее трое грабителей напали в Санкт-Петербурге на владельца похоронного бюро. Они отобрали у мужчины 4,6 миллиона рублей.