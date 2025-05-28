Вооруженные грабители в масках избили пожилого бизнесмена и забрали 4,6 млн рублей в Петербурге

Владелец похоронного бюро стал жертвой ограбления в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Трое неизвестных жестоко избили 79-летнего мужчину и забрали у него 4,6 миллиона рублей. Об этом сообщил сайт Neva.Today .

По опубликованным данным 26 мая злоумышленники с молотками ворвались в частный дом на Волхонском шоссе. Они надели пакет на голову предпринимателя, связали его и избили.

Преступники ушли только после того, как получили доступ к сейфу и забрали деньги и телефоны. В это время жена пенсионера пряталась на втором этаже, после нападения она освободила супруга и обратилась в экстренные службы, сообщил сайт mk.ru.

Врачи диагностировали пострадавшему ссадины и переломы пальцев ноги. Следователи возбудили уголовное дело о разбое.