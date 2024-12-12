Грабитель банка в Новосибирске попал на видео во время бегства

Неизвестный совершил налет на банковское отделение в центре Новосибирска и украл 9,5 миллиона рублей. Кадры со сбежавшим преступником появились в распоряжении 360.ru.
На записи с камер видеонаблюдения видно, что мужчина одет в куртку с капюшоном и джинсы, через плечо он перекинул большую черную сумку. Именно в нее грабитель сложил украденные из банка миллионы.
Ограбление произошло утром в отделении на улице Гоголя. Злоумышленник в черной маске связал сотрудников банка, спрятал деньги в сумку и сбежал с места преступления. Сотрудники МВД разыскивают похитителя и устанавливают обстоятельства произошедшего.
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