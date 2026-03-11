ГП потребовала запретить корпорацию бизнесмена Галицкого

Генпрокуратура России подала в Тверской суд Москвы иск о запрете деятельности предпринимателя Александра Галицкого и его корпорации «Алмаз Кэпитал Партнерс, ЛТД». Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Также ГП запросила обращение имущества ответчиков в доход государства. Причиной искового заявление стала экстремистская деятельность бизнесмена. Детали в суде не раскрыли.

Галицкий до 2022 года входил в состав совета директоров «Альфа-банка». В 2025-м предприниматель стал участником громких разбирательств из-за раздела имущества с экс-супругой Алией Галицкой.

Против бывшей жены бизнесмена завели уголовное дело о вымогательстве. После ареста она покончила с собой в изоляторе.