«Говорил, что стоит под дверью». В Подмосковье мигрант ворвался в квартиру к девушке и стал приставать

Пострадавшая от мигранта в Подмосковье рассказала о голосовых сообщениях от него

Мигрант в Подмосковье пробрался в квартиру к девушке и начал приставать к ней, однако сразу перестал, когда она начала снимать происходящее на телефон. Подробности случившегося рассказала сама пострадавшая в беседе с 360.ru.

Девушка познакомилась с Огабеком на работе, но практически с ним не общалась, только здоровалась. Однажды она возвращалась домой и увидела коллегу около своего подъезда. Он заявил, что снял квартиру в ее доме.

Когда девушка поднялась, то Огабек пошел следом и пробрался в ее квартиру, где начал приставать. Пострадавшая не растерялась и отбилась от незваного гостя, а потом начала снимать его на телефон. Перед камерой мигрант притих, начал уходить и просил удалить видео.

Кадры оказались в распоряжении 360.ru. На них видно, что Огабек направляется к лифту. Девушка просит его зайти в лифт и обещает избавиться от видеоролика только после его ухода.

На следующий день иностранец стал писать ей сообщения с просьбой с ним встретиться.

«Он начал мне записывать голосовые и говорил, что стоит под дверью. Откуда-то раздобыл номер телефона моего парня и начал ему писать», — заявила собеседница 360.ru.

По ее словам, полицейские пробили мигранта по базе данных. Он пересек границу Таджикистана.

Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины.