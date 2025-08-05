Готовивший убийство главы предприятия в Белгороде координировал удары ВСУ

Россиянин, который готовил убийство руководителя оборонного предприятия в Белгороде, координировал ракетные обстрелы позиций российских военных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В июне 2024 года, находясь на боевой позиции в Харьковской области авиагруппировки войск „Север“, передавал украинскому куратору сведения о местах расположения пункта временной дислокации военнослужащих российской армии, военной техники, средств РЭБ и ПВО», — заявил подозреваемый.

Задержанный через Telegram вышел на связь с представителями украинских спецслужб. Кроме того, готовил покушение на гендиректора одного из оборонных предприятий Белгородской области. Сейчас силовики продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

Ранее супругов в Москве приговорили к 15 и 17 годам колонии за сотрудничество с ГУР Украины. Они передавали фотографии военных объектов в столице.