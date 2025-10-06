Готовившего теракт в синагоге в Пятигорске отправили в СИЗО

Пятигорский городской суд отправил в следственный изолятор до 2 декабря россиянина, готовившего теракт в синагоге. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Утром 6 октября Центр общественных связей ФСБ сообщил, что спецслужбы предотвратили взрывы в Красноярске и Пятигорске.

Теракты готовили якобы для защиты граждан Палестины, пострадавших от действий Израиля, однако, судя по пресс-релизу, реальной целью террористов было разжигание межнациональной розни.

У жителя Ставрополья изъяли бутылки с зажигательной смесью, два ножа и средства связи. С куратором он поддерживал связь через мессенджер. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту. Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.