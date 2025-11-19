Готовившего поджог кинотеатра школьника с канистрой бензина задержали в Одинцове

Завербованного украинскими кураторами школьника задержали в Одинцове. Как сообщил Telegram-канал Mash , подросток нес канистру бензина для поджога кинотеатра.

По данным авторов, это не первая диверсия, к которой украинские кураторы склонили 16-летнего юношу. До этого его заставили поджечь военторг на Можайском шоссе и релейный шкаф на железнодорожной станции.

Для нового теракта подростка отправили в кинотеатр «Юность», где шел фильм «Яга на нашу голову». Дойти до места школьник не успел. С канистрой горючего в руках его задержали сотрудники ФСБ.

Против молодого человека завели уголовное дело, а суд вынес решение об аресте.

На минувшей неделе полицейские задержали подмосковного школьника по подозрению в поджоге релейного шкафа в районе станции Одинцово Московской железной дороги. Вероятного поджигателя задержали сразу после пожара недалеко от места происшествия.