«Господь меня вывел из этого ада»: ветеран СВО пожаловался на избиение в части

Ветеран СВО, гвардии матрос Станислав Степанов опубликовал обращение, в котором сообщил, что его несколько дней удерживали и избивали в воинской части во Владивостоке. Его видео опубликовал местный новостной Telegram-канал News.vl .

Мужчина рассказал, что прибыл в город, чтобы пройти военно-врачебную комиссию после тяжелого ранения. В части должны были вернуть ему вещи, но вместо этого завели в кабинет и обвинили в том, чего он не делал.

Матрос отказался признавать вину. Тогда, по его словам, на него надели наручники, забрали документы, телефон, банковские карты и принялись избивать.

«Я не мог этого терпеть, поэтому на третий день, при первой возможности, сбежал в окно в туалете. <…> Господь меня вывел из этого ада», — добавил Степанов.

Он подчеркнул, что уголовное дело по факту случившегося возбудили, но, пока идет следствие, он вынужден скрываться, чтобы его не «обнулили». Матрос опасается за свою жизнь и жизнь своих близких.

Ранее в Волгоградской области двое мужчин во время застолья забили до смерти инвалида, потерявшего ноги на СВО. Их взяли под стражу.