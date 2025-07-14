Гособвинение запросило для Бориса Акунина 18 лет лишения свободы

Обвиняемому в публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от выполнения обязанностей иноагента писателю Борису Акунину* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) грозит 18 лет лишения свободы. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента во 2-м Западном окружном военном суде, с таким предложением выступил представитель государственного обвинения.

Писателю вменили публикации в Telegram-канале без обязательной для иностранных агентов маркировки. Также обвинение построено на заявлениях Акунина о теракте на Крымском мосту, которые он сделал во время общения с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым), выдавшими себя за украинского лидера Владимира Зеленского.

Прокурор запросил для заочно арестованного писателя наказание в виде 18 лет лишения свободы, из них первые четыре года — в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима. Также обвинение потребовало оштрафовать обвиняемого на сумму 400 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Таганский районный суд Москвы оштрафовал Акунина* на 45 тысяч рублей за нарушение деятельности иностранного агента.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России. Внесен в перечень террористов и экстремистов.