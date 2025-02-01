Годовалого ребенка нашли в холодильнике в Одессе

В Одессе полицейские обнаружили тело годовалого ребенка в морозильной камере в квартире местной жительницы. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

«Тело ребенка возрастом один год и три месяца было обнаружено в морозильной камере в одной из квартир в Пересыпском районе», — уточнили в ведомстве.

Правоохранители выяснили, что погибший мальчик жил с двухлетней сестрой, 18-летней матерью и ее 44-летним сожителем, который был неоднократно судим.

Следователи уже работают с женщиной и мужчиной, а девочку изъяли из семьи и временно поместили в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве малолетнего ребенка. Тело мальчика направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все детали произошедшего.

Ранее в Полтавской области неизвестный застрелил сотрудника ТЦК на автозаправочной станции.