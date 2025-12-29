Главврача больницы в Пскове заподозрили в присвоении 200 миллионов рублей

В Пскове главврача больницы подозревают в превышении должностных полномочий

Главного врача Псковской областной инфекционной больницы заподозрили в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Следствие считает, что по указанию главврача сотрудники больницы с начала января 2023 по конец октября 2024 года вносили в документы фиктивные сведения о применении дорогостоящих лекарств.

После этого подозреваемая предъявляла завышенные счета в региональный Фонд обязательного медицинского страхования. В результате подлога в адрес больницы неправомерно перечислили около 200 миллионов рублей. Против главврача завели уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Следователи проводят обыски по месту проживания подозреваемой и в административных помещениях клиники. В качестве свидетелей силовики допрашивают работников медучреждения.

Ранее в Московской области задержали главного врача больницы по делу о взяточничестве.