Главврача больницы в Пскове заподозрили в присвоении 200 миллионов рублей
Главного врача Псковской областной инфекционной больницы заподозрили в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба СК России.
Следствие считает, что по указанию главврача сотрудники больницы с начала января 2023 по конец октября 2024 года вносили в документы фиктивные сведения о применении дорогостоящих лекарств.
После этого подозреваемая предъявляла завышенные счета в региональный Фонд обязательного медицинского страхования. В результате подлога в адрес больницы неправомерно перечислили около 200 миллионов рублей. Против главврача завели уголовное дело о превышении должностных полномочий.
Следователи проводят обыски по месту проживания подозреваемой и в административных помещениях клиники. В качестве свидетелей силовики допрашивают работников медучреждения.
