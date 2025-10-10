Главу ЦУР Петербурга Никитину отправили в СИЗО по делу о хищении

Басманный суд Москвы заключил под стражу главу Центра управления регионом Санкт- Петербурга Елену Никитину, обвиняемую в хищении бюджетных средств. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — огласил решение судья.

Следственный комитет России ранее сообщил, что по уголовному делу о хищении 37,2 миллиона рублей из средств АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» проходят пятеро обвиняемых. В период с 2020 по 2021 год они обязались информационно сопровождать агентство, но не сделали этого, предоставив на оплату фиктивные документы.

В рамках дела задержали Никитину, ее мужа Сергея Кожокара, блогера Николая Каменева и замгендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Сергея Сырова, которого арестовали на два месяца.