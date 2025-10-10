Замдиректора телеканала «Санкт-Петербург» арестовали по делу о хищении

Арест на два месяца назначил Басманный суд Москвы заместителю генерального директора телеканала «Санкт-Петербург» по экономике и финансам Сергею Сырову. Об этом сообщила пресс-служба судов столицы.

Арестованному предъявили обвинение по статье о присвоении или растрате.

На такой же срок в следственный изолятор отправился блогер Сергей Камнев, ставший обвиняемым по уголовному делу о легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Второй обвиняемый по этой же статье — муж главы Центра управления регионом Елены Никитиной Сергей Кожокар, его поместили под домашний арест на два месяца.

По делу также проходит депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, медиаменеджер Александр Малькевич. В качестве меры пресечения ему избрали запрет определенных действий.

По данным Следственного комитета, все задержанные проходят по уголовному делу о хищении 37 миллионов рублей у Агентства по телевидению и радиовещанию Санкт-Петербурга. Участники группы создали частный фонд, через который планировали оказывать услуги ведомству. По факту никакой работы они не провели, а для получения денег оформили поддельные документы.