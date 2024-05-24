Главу российской строительной фирмы осудили за избиение специалиста инспекции

Суд в Астраханской области приговорил к двум годам лишения свободы главу строительной фирмы, который избил сотрудника службы строительного надзора. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного комитета по региону.

Мужчину признали виновным по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», следующие два года он проведет в колонии общего режима.

В СК уточнили, что конфликт между сторонами произошел на объекте капитального строительства в населенном пункте Верхний Бузан. Сотрудник инспекции проверял выполненные работы по монтажу конструкций части здания и обнаружил отклонения и несоответствия от проектной документации, о чем сообщил руководителю строительной фирмы. Однако в ответ мужчина начал бить потерпевшего ругами и ногами по телу и голове.

Ранее Житель Приморья избил подростка на автобусной остановке в Артеме, СК возбудил уголовное дело.