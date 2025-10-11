Растраты депутата Малькевича. Куда исчезли 37 миллионов на пиар
В Санкт-Петербурге разворачивается громкое уголовное дело о растрате в особо крупном размере, центральной фигурой которого стал депутат Законодательного собрания города VII созыва Александр Малькевич. Ему и ряду других фигурантов вменяют хищение десятков миллионов рублей, выделенных на медиасопровождение городской администрации. Подробности — в материале 360.ru.
За что задержали Александра Малькевича
Меру пресечения парламентарию избрали накануне. Заключать под стражу Малькевича не стали, однако назначили запрет определенных действий, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
По информации РБК, подозреваемому нельзя взаимодействовать с другими фигурантами и свидетелями по делу, а также посещать здание Городского агентства по телевидению и радиовещанию. Помимо этого, Малькевича обязали являться в отделение по первому вызову следователя.
Сам депутат категорически отрицает свою причастность к делу. С таким заявлением он выступил после заседания, сообщил ТАСС.
Не признаю, не причастен.
Александр Малькевич
До избрания меры пресечения в беседе с «Фонтанкой» Малькевич и вовсе утверждал, что проходит по делу только в качестве свидетеля.
Что известно об уголовном деле о растрате
По версии следствия, преступная схема с участием депутата функционировала с 2020 по 2021 год, когда он занимал должность генерального директора АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию», выступающего учредителем телеканала «Санкт-Петербург».
Под руководством Малькевича агентство заключило договоры с частным фондом на информационное и медиасопровождение деятельности петербургской администрации.
Получивший заказ фонд работу не выполнил, однако предоставил фиктивные отчетные документы для получения оплаты. Зная о невыполнении работ и ложных сведениях в предоставленных документах, руководство агентства все равно перечислило средства в размере 37,2 миллиона рублей.
Эти деньги перевели на счета подконтрольных участникам схемы организаций и предпринимателей, а позже обналичили.
Кто еще оказался в центре скандала
Малькевич стал далеко не единственным участником дела о растрате. Следствие выстроило целую цепочку из подозреваемых, каждый из которых играл свою роль. Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, обвинения в хищении в особо крупном размере предъявили пятерым фигурантам.
На два месяца арестовали главу петербургского Центра управления регионом Елену Никитину. Ее мужа, президента АНО «Фонд культуры семьи и детства» Сергей Кожокара, отправили под домашний арест. Предположительно, он участвовал в коммуникации с подрядчиками ЦУРа.
Два месяца в СИЗО проведет и блогер Николай Камнев, известный как Фима Психопат. Именно его компания выступала подрядчиком, с которым заключили контракт на медиасопровождение.
Заместителю директора по экономике и финансам телеканала «Санкт-Петербург» Сергею Сырову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.