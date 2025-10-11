Растраты депутата Малькевича. Куда исчезли 37 миллионов на пиар

В Санкт-Петербурге разворачивается громкое уголовное дело о растрате в особо крупном размере, центральной фигурой которого стал депутат Законодательного собрания города VII созыва Александр Малькевич. Ему и ряду других фигурантов вменяют хищение десятков миллионов рублей, выделенных на медиасопровождение городской администрации. Подробности — в материале 360.ru.

Меру пресечения парламентарию избрали накануне. Заключать под стражу Малькевича не стали, однако назначили запрет определенных действий, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

По информации РБК , подозреваемому нельзя взаимодействовать с другими фигурантами и свидетелями по делу, а также посещать здание Городского агентства по телевидению и радиовещанию. Помимо этого, Малькевича обязали являться в отделение по первому вызову следователя.

Сам депутат категорически отрицает свою причастность к делу. С таким заявлением он выступил после заседания, сообщил ТАСС .

Не признаю, не причастен.

До избрания меры пресечения в беседе с «Фонтанкой» Малькевич и вовсе утверждал, что проходит по делу только в качестве свидетеля.

Что известно об уголовном деле о растрате

По версии следствия, преступная схема с участием депутата функционировала с 2020 по 2021 год, когда он занимал должность генерального директора АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию», выступающего учредителем телеканала «Санкт-Петербург».

Под руководством Малькевича агентство заключило договоры с частным фондом на информационное и медиасопровождение деятельности петербургской администрации.

Получивший заказ фонд работу не выполнил, однако предоставил фиктивные отчетные документы для получения оплаты. Зная о невыполнении работ и ложных сведениях в предоставленных документах, руководство агентства все равно перечислило средства в размере 37,2 миллиона рублей.

Эти деньги перевели на счета подконтрольных участникам схемы организаций и предпринимателей, а позже обналичили.