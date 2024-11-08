Главу ГУ спецстроительства МО РФ Молодченко арестовали по делу о мошенничестве

Суд арестовал генерального директора Главного управления специального строительства Минобороны России Александра Молодченко. Он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Удовлетворены ходатайства об избрании меры пресечения в отношении Генерального директора ФГУП „Главное управление специального строительства“ Министерства обороны России и иных фигурантов», — отметили в сообщении.

Под стражу также заключили Ивана Мальцева, Евгения Сундукова. По аналогичной статье в отношении Ольги Павловой суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Согласно данным следствия, фигуранты подозреваются в мошеннических действиях при выполнении госконтрактов с Минобороны РФ.

Ранее под арест отправили бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского, которого з аподозрили в крупном мошенничестве, связанном с ликвидацией убыточных угольных шахт.